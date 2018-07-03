 
Подписаться на новости
Новости компаний

Кабель-каналы ECOLINE: теперь в "дереве"

Кабель-каналы ECOLINE: теперь в дереве

4 июля 2018, 16:48
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

Обсудить на форуме

256 просмотров

В рамках развития направления для строительного и ЖКХ сегментов Группа компаний IEK расширяет ассортимент магистральных кабель-каналов и представляет кабель-каналы серии ECOLINE цвет "дерево".

Кабель-каналы серии ECOLINE являются экономичным решением при монтаже внутренней системы электроснабжения. Предназначены для монтажа информационных, силовых и слаботочных коммуникаций в жилых помещениях и загородных домах. Безопасны для деревянного домостроения по 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Цветовое решение "под дерево" позволяет использовать кабель-каналы ECOLINE в любом современном интерьере.

Особенности и достоинства кабель-каналов IEK® ECOLINE цвет "дерево"

  • Два вида цвета: "сосна" и "дуб";
  • Передовой высокотехнологичный метод нанесения позволяет передать максимально естественную текстуру дерева и гарантировать долговечность изделий;
  • Текстура нанесена только на верхнюю часть изделия;
  • Равномерная перфорация на нижней части облегчит разметку и монтаж изделия;
  • Наличие аксессуаров для кабель-каналов, электроустановочных изделий и монтажных коробок IEK® в цвет дерево позволяет создавать системы коммуникаций в едином стиле;
  • При стандартном уровне качества цена на кабель-каналы серии ECOLINE ниже цены на кабель-каналы IEK® серии ЭЛЕКОР в цвет дерево в среднем на треть.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK
Другие новости рубрики Новости компаний
Майнинг-фермы нового поколения
Валентина Матвиенко посетила завод по производству российского оптического волокна
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно