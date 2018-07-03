Кабель-каналы ECOLINE: теперь в "дереве"

В рамках развития направления для строительного и ЖКХ сегментов Группа компаний IEK расширяет ассортимент магистральных кабель-каналов и представляет кабель-каналы серии ECOLINE цвет "дерево".

Кабель-каналы серии ECOLINE являются экономичным решением при монтаже внутренней системы электроснабжения. Предназначены для монтажа информационных, силовых и слаботочных коммуникаций в жилых помещениях и загородных домах. Безопасны для деревянного домостроения по 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Цветовое решение "под дерево" позволяет использовать кабель-каналы ECOLINE в любом современном интерьере.

Особенности и достоинства кабель-каналов IEK® ECOLINE цвет "дерево"