Китай и ЕС заявили о необходимости противостоять торговому протекционизму

Китай и ЕС считают необходимым противостоять торговому протекционизму и политике односторонних действия, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя сообщения СМИ о том, что ЕС отказался совместно бороться с торговой политикой США.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные китайские чиновники, в том числе вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и глава МИД Ван И, на встречах в Брюсселе, Берлине и Пекине предлагали европейской стороне альянс, обещая взамен в качестве жеста доброй воли открыть для ЕС свои рынки. Другая китайская инициатива касалась возможности подать совместный иск против США и Всемирной торговой организации (ВТО), а также выступить с сильным совместным заявлением по итогам саммита Китай-ЕС, который состоится 16-17 июля в Пекине. Однако ЕС отказались от предложений китайской стороны.

"Обе стороны считают, что необходимо противостоять торговому и инвестиционному протекционизму и политике односторонних действий, сообща защищать систему многосторонней торговли", — заявил на брифинге Лу Кан.

Он добавил, что на недавно завершившемся двустороннем торгово-экономическом диалоге, стороны достигли важного консенсуса по углублению сотрудничества и содействию экономической глобализации.

В марте стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. В отношении ЕС, Мексики и Канады данное решение было введено в действие с 1 июня.

В ответ ЕС ввел дополнительные пошлины в 25% с 22 июня на импорт определенной продукции из Соединенных Штатов на общую сумму до примерно 2,8 миллиарда евро. Китай объявил о введении ввозной пошлины в 25% на 659 наименований товаров из США. Индия повысит пошлины на импорт ряда сельскохозяйственных товаров, продуктов из стали и железной руды из США вплоть до 60%. РФ в ближайшее время тоже введет ответные импортные пошлины на американские товары, которые имеют аналоги на российском рынке.

РИА Новости