Липецкэнерго расчистило 280 гектаров трасс линий электропередачи

По статистике значительная часть технологических нарушений на энергообъектах происходит из-за падения веток и деревьев на провода во время непогоды. Для обеспечения надежного электроснабжения в регионе за пять месяцев текущего года энергетики филиала ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" расчистили от деревьев и кустарников больше 280 гектаров охранных зон воздушных линий электропередачи.

Между тем часть этой работы правительство возложило на органы местного самоуправления. Гражданский кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, федеральный закон N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" предписывают городским и поселковым администрациям спиливать деревья, а затем убирать их.

В Лебедянском районе над надежностью электроснабжения поселковые и городские администрации работают системно. Там проводится инвентаризация зеленых насаждений. Главы администраций обращаются к энергетикам с заявками на отключение линий, вдоль которых ведется опиловка деревьев, чтобы обеспечить безопасность проведения работ. Четко выполняют свои обязанности в Задонском, Грязинском и Тербунском районах. Здесь власти самостоятельно и с помощью подразделений Липецкэнерго ведут расчистку, убирают и вывозят порубочные остатки.

Однако есть районы Липецкой области, которые несмотря на законодательно закрепленную обязанность, отказываются расчищать охранные зоны воздушных линий, прикрываясь отсутствием денег. Такая ситуация сложилась в Липецком, Добровском, Становлянском, Долгоруковском районах. В Воловском районе главы местных поселений также не опиливают "опасные" деревья и не вывозят порубочные остатки.

- Расчистка охранных зон линий электропередачи – вопрос серьезный. Но некоторые главы местных администраций осознают это только тогда, когда при сильном ветре их села остаются без света из-за упавших деревьев. Тогда им становится ясно, что "нет денег" - это не аргумент. Для того, чтобы избежать неприятностей и недовольства населения из-за отсутствия электричества необходимо, чтобы местные власти выполняли свои обязанности по расчистке трасс линий электропередачи также чётко, как это делает наша компания, - озвучил позицию энергетиков директор филиала ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" Сергей Коваль.