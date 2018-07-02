На производстве полиметаллов завершен ремонт коксовой эстакады

В филиале "Производство полиметаллов" АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) введена в эксплуатацию после ремонта коксовая эстакада железнодорожного цеха. Её длина составляет 113 метров, а высота до 8 метров.

По словам директора филиала Алексея Беннера, коксовая эстакада – это важный транспортный узел производства. Через неё в металлургический цех поступает топливо для плавильных агрегатов — уголь и кокс.

В ремонте принимали участие бригады цеха централизованного ремонта филиала и работники участка пути железнодорожного цеха. Автотранспортный цех предоставил краны, автоподъемники, бетоносмесители. Проект ремонта выполнили инженеры-конструкторы. Раствор бетона предоставил бетонно-растворный узел основной промплощадки в Верхней Пышме.

Вначале работ был демонтирован старый изношенный путь, убрали перильные ограждения. Старое деревянное основание зачистили. Затем под основание железнодорожных путей выложили металлоконструкции и залили их бетоном. Сверху уложили обрамленный металлом брус и шпалы, а на них — рельсы. К обрамленному в металл брусу приварили ограждающие перила и уложили новые трапы.

Стоимость всех проведенных работ составила порядка 4 миллионов рублей.