Системный оператор начал цикл открытых конференций для отраслевого сообщества, посвященных оперативно-диспетчерскому управлению

29 июня АО "Системный оператор Единой энергетической системы" совместно с Ассоциацией "НП Совет рынка" провел первое мероприятие из цикла конференций для отраслевого сообщества по ознакомлению с технологической деятельностью АО "СО ЕЭС", процессами управления ЕЭС России и функционированием оптового рынка электроэнергии и мощности.

В мероприятии приняли участие представители генерирующих и сетевых компаний, инфраструктурных организаций и отраслевых ассоциаций, исследовательских центров и вузов.

Специалисты Системного оператора рассказали участникам конференции о структуре, основных функциях и технологиях АО "СО ЕЭС", представили детальную информацию об объектах диспетчеризации, а также об основных законах и подзаконных актах, регулирующих деятельность Системного оператора.

До окончания 2018 года планируется проведение еще шести конференций, каждая из которых будет посвящена определенному кругу вопросов технологической деятельности АО "СО ЕЭС". Принять участие в бесплатных однодневных конференциях могут любые желающие – сотрудники организаций энергетической сферы.

Следующая конференция состоится 19 июля. Более подробная информация представлена на официальном сайте АО "СО ЕЭС".

Материалы конференции №1