В Рязанской области открыт пятый трудовой сезон студенческих энергетических отрядов

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" открыл трудовой сезон 2018 года для студенческих отрядов "Потенциал" Рязанского государственного радиотехнического университета (РГРТУ), а также отряда "Энергетик" - Скопинского электротехнического колледжа и "Сасовского индустриального колледжа".

Торжественная линейка студенческих энергетических отрядов прошла в РГРТУ. В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора - директор филиала "Рязаньэнерго" Михаил Подлягин, заместитель директора Юрий Костин, руководство и преподаватели образовательных учреждений.

С напутственным словом к студентам обратился и.о. ректора радиотехнического университета Михаил Чиркин: "Ребята, вы относитесь к тем направлениям подготовки, выпускники которых должны научиться, прежде всего, изменять окружающий мир, - отметил Чиркин. - Изменять осознанно и эффективно. Потому что за такими специальностями – будущее".

"Я хочу поздравить вас с окончанием учебного года, - обратился к собравшимся директор филиала "Рязаньэнерго" Михаил Подлягин. - Я рад ещё раз отметить, что у нашего предприятия очень тесное взаимодействие с учебными заведениями. Энергетика всегда была и остается важной отраслью для нашей страны. Поэтому каждый год мы с нетерпением ждем молодых квалифицированных ребят. Мы постараемся сделать все, чтобы вам было комфортно, интересно и познавательно на нашем предприятии".

Кроме того, на линейке присутствовал командир студенческого отряда "Потенциал" РГРТУ 2015-2016 гг. Алексей Слезкин. Сейчас он работает инженером в департаменте реализации услуг и учета электроэнергии филиала "Рязаньэнерго".

"Сегодня я смотрю на бойцов стройотряда с неподдельной завистью и трепетом, - поделился Алексей. - Я два года был его командиром и сейчас работаю инженером в "Рязаньэнерго". У любого из вас есть такая возможность. Я без преувеличения могу сказать, что сейчас вы стоите на пороге своей счастливой жизни, потому что вы молоды и перед вами открыты все двери. В одну из них вы уже вошли".

Напомним, в этом году на объектах "Рязаньэнерго" бойцы студенческих отрядов будут работать уже в пятый раз. В составе бригад энергетиков они примут участие в ремонте и техническом обслуживании объектов производственных отделений филиала.

После всех сказанных слов отряды представили свои творческие визитки. В завершение мероприятия Михаил Подлягин вручил командирам студенческих отрядов Владиславу Бутушину и Камрану Бадалову трудовые путевки. По прошествии торжественной части студенты посетили Центр управления сетями филиала "Рязаньэнерго".