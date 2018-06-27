ГК "Меридиан" отпраздновала восьмилетие командной игрой в пейнтбол

Праздник группы компаний "Меридиан" прошел неподалеку от Коркинского озера в Ленинградской области. В этот день все сотрудники смогли попробовать свои силы в пейнтбольном турнире.

Для этого все участники были разделены на две команды. После подробного инструктажа, выдачи экипировки и оружия, а также небольшой тренировки, команды отправились в специальную игровую зону для выполнения нескольких миссий – необходимо было захватить флаг соперника, а также удержать свой; установить флаг в определенной точке под огнем соперника. В этих соревнованиях в полной мере проявились общий корпоративный дух, взаимовыручка, а также спортивный азарт и единое для всех стремление к успеху в честной борьбе. Несколько этапов сражений оставили у участников незабываемые впечатления и подарили яркие эмоции. Кроме того, сотрудников ждали увлекательные конкурсы и задания от ведущего.

После завершения пейнтбольного турнира, генеральный директор ГК "Меридиан" Алексей Максимихин поздравил всех коллег с днем рождения компании. "Я рад, что мы продолжаем нашу традицию – ежегодно праздновать день компании, принимая участие в различных соревнованиях. Ведь помимо спортивной составляющей – это заряд хорошего настроения и поддержание командного духа", – отметил он.