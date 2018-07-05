Гидроагрегаты Колымаэнерго соответствуют техническим нормативам

Экспертно-техническая комиссия подтвердила возможность безопасной эксплуатации гидроагрегатов № 3 и № 4 Колымской ГЭС, а также гидроагрегатов № 1 и № 2 Усть-Среднеканской ГЭС.

В состав комиссии вошли представители ПАО "РусГидро", Института Гидропроект, ПАО "Силовые Машины" и филиала ПАО "Колымаэнерго" "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.".

Работе комиссии предшествовали визуальное и вибродиагностическое обследование рабочих колес гидроагрегатов. Первоначальный срок службы гидроагрегатов Колымской ГЭС после ввода их в эксплуатацию составляет 30 лет, двух гидроагрегатов с временными рабочими колесами Усть-Среднеканской ГЭС – 5лет. По итогам работы комиссия выдала заключение о возможности продления срока безопасной эксплуатации обследованного оборудования.