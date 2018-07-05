Сочинский стройотряд Кубаньэнерго открывает трудовой сезон

Участники студенческого энергетического отряда "Стремительный" из числа учащихся Ресурсного центра по энергетике (РЦЭ) Сочинского профессионального техникума приступили к работе на объектах Сочинского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети").

Это уже третий летний трудовой сезон для студентов РЦЭ: первый стартовал в июле 2016 года, с тех пор сотрудничество успешно развивается.

– Желающих пойти в стройотряд все больше и больше. Соответственно, и отбор жестче: мы выбирали самых достойных, – говорит заместитель директора Сочинского профессионального техникума Алексей Савчук. – Поработать на ведущем предприятии города, получить здесь первую запись в трудовую книжку и первую зарплату, приобрести новые знания и опыт "из первых рук", непосредственно от профессионалов-практиков – это уникальная возможность, которую надо заслужить!

По словам бойцов "Стремительного", они намерены воспользоваться этой возможностью в полной мере и обещают трудиться с максимальной отдачей.

– Спасибо за доверие. Попасть на работу в Кубаньэнерго – это реально круто! Мы будем стараться, не подведем, – выразил общее мнение командир студотряда Петр Харченко.

Стройотрядовцы будут задействованы в работах по актуализации схем электрических сетей, техническом обслуживании сетей в составе действующих бригад, общестроительных работах на энергообъектах, подготовке исполнительной документации.

Все бойцы предварительно прошли инструктаж по технике безопасности, стажировку с последующей проверкой знаний и получили допуск к самостоятельной работе. За каждым из студентов закреплен наставник из числа опытных сотрудников Кубаньэнерго, с каждым компания заключила трудовой договор в полном соответствии с Трудовым кодексом РФ на период трудовой вахты.

– Студенческие отряды всегда объединяли самых активных и энергичных. Это и способ самореализации для молодежи, и прекрасная возможность приблизить обучение к условиям производства. Ребята делают первые шаги в профессии, погружаются в жизнь коллектива, знакомятся с корпоративной культурой. В дальнейшем, если они решат работать в Кубаньэнерго – выбор будет осознанным. Мы, в свою очередь, можем оценить потенциал студентов, их способности и личностные качества и выбрать самых достойных. Сегодня, когда перед энергетиками поставлена задача развития цифрового электросетевого комплекса, грамотные, заинтересованные, амбициозные специалисты в отрасли особенно востребованы, – подчеркивает первый заместитель генерального директора – директор филиала ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети Эдгар Армаганян.

Летний трудовой сезон продлится до середины августа. Жизнь стройотрядовцев не ограничится трудовыми буднями – они могут участвовать в спортивных, культурных, общественных мероприятиях Кубаньэнерго. Напомним, что начиная с 2016 года стройотрядовцы РЦЭ помогают специалистам Сочинских электрических сетей проводить уроки электробезопасности. А в прошлом году ребята подключились к важному городскому проекту – закладке нового парка развлечений и отдыха в микрорайоне Макаренко.

Справочно: программу группы компаний "Россети" по взаимодействию с ведущими профильными вузами и ссузами страны ПАО "Кубаньэнерго" реализует четвертый год подряд. Она рассчитана на популяризацию технических специальностей, на содействие трудовой и социальной адаптации молодежи, на поиск и привлечение молодых квалифицированных специалистов. В 2017 году в качестве бойцов студенческих строительных отрядов Кубаньэнерго были привлечены студенты Кубанского государственного аграрного университета, Кубанского государственного технологического университета, Сочинского профессионального техникума, Славянского электротехнологического техникума и Краснодарского технического колледжа.