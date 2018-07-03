В Бузулукском районе энергетики завершили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи

Сотрудники Бузулукского РЭС Западного производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Оренбургэнерго" завершили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи напряжением 10 киловольт, которая питает село Верхняя Вязовка, а также служит резервным питанием для двух населенных пунктов района.

- Протяженность участка, который попал в план капитального ремонта этого года, составляет около 4,2 километров. Мы установили 39 железобетонных опор, восстановили обозначения и нумерацию опор, - рассказал Максим Ермохин, начальник Бузулукского РЭС Западного производственного отделения. - От этой линии осуществляется электроснабжение села Верхняя Вязовка. Конечно, по окончании работ уровень надежности электроснабжения повысится.

Программа ремонтов по Бузулукскому району включает 52,7 км линий электропередачи и 133 подстанции всех классов напряжения. Капитальный ремонт воздушных линий электропередачи завершен и в селе Шахматовка. В июле, августе и сентябре работы будут проводиться в населенных пунктах п. Красногвардеец, с. Липовка, с. Троицкое, с. Лисья Поляна.

Для безопасного проведения работ необходимы кратковременные отключения электроэнергии. Сотрудники Бузулукского РЭС предупреждают жителей района заранее, оповещают глав поселковых и сельских советов, размещают объявления на информационных досках магазинов, клубов, фельдшерско-акушерских пунктов и почтовых отделений.

