В Италии идут публичные консультации по 10-летнему плану развития национальной электрической сети

Итальянский регулятор в энергетике, газовой отрасли и водных ресурсах -Regulatory Authority for Electricity Gas and Water (ARERA) - открыл публичные слушания по проекту 10-летнего Плана развития электрической сети, разработанному национальным системным оператором Terna (Terna's 2018 network development plan). Срок представления комментариев - 31 июля 2018 г.

По информации Terna, новый план подготовлен с учетом ряда факторов, таких как обеспечение устойчивости энергосистемы и надежности энергоснабжения, качества предоставляемых потребителям услуг при достижении поставленных целей по декарбонизации энергетики. 10-летний план развития электрической сети Италии является частью общего плана развития энергетики страны, в котором предусмотрено, что все более значительную роль будут играть возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Планом предусмотрено сооружение двух трансграничных электрических соединений, строительство которых планируется начать в 2025 г. Первый проект предусматривает строительство соединения между ПС Villasor на о. Сардиния и ПС Ciminna на о. Сицилия, а также электрической связи между энергосистемами о. Сицилия и области Кампания (Campania) на юго-западе материковой Италии. Стоимость проекта составляет € 2,6 млрд. Второй проект - кабельное соединение между городами Вильянова (Villanova) и Фано (Fano), расположенными на побережье Адриатического моря, который оценивается в € 1,1 млрд.

Помимо внутренних проектов значительная часть инвестиций в размере € 2 млрд будет направлена на сооружение межгосударственных соединений. В дополнение к электрическим соединениям с Францией и Черногорией, ввод в эксплуатацию которых запланирован в 2019 г., будут запущены предпроектные работы по проекту строительства энергетического коридора с Австрией. Кроме того, в 2023 г. будет введено в эксплуатацию электрическое соединение стоимостью € 660 млн Сардиния - Корсика - материковая Италия (Sardinia - Corsica - Continental Italy, SACOI 3), которое свяжет островные сети с электрической сетью материковой Италии.

