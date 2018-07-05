"Янтарьэнерго" ведет монтаж самых высоких в стране стилизованных опор ЛЭП

"Янтарьэнерго" устанавливает опоры в виде якорей высотой с 36-этажный дом по обеим сторонам реки Преголя. Специалисты компании завершили монтаж фундамента для стилизованных конструкций, ведут установку секций опоры на левом берегу Преголи у судостроительного завода "Янтарь".

Необычный инженерный проект – часть линии электропередачи, которая строится для технологического присоединения Прегольской ТЭС. Линия соединит строящуюся станцию с существующей подстанцией 330 киловольт "Северная".

"Это один из самых сложных проектов, который реализует компания. Самые высокие стилизованные опоры ЛЭП в стране. Под линией между ними будут проходить судна больших габаритов – "Седов", "Крузенштерн". Поэтому высота опор составляет свыше 110 метров – больше длины футбольного поля. Масса опор – 1000 тонн. Сложность проекта сопоставима с работами по строительству Крымского моста. Опоры станут новым туристическим символом региона", - прокомментировал генеральный директор АО "Янтарьэнерго" Игорь Маковский.

Ширина каждого якоря — 16,5 метров. Эти опоры способны выдержать максимальный напор ветра до 36 м/с, а также устоять в жару и холод до + и — 35 градусов. По всей высоте опор через каждые 45 метров будет установлено сигнальное освещение, что сделает конструкции заметными в темное время суток для кораблей. Надежность двух конструкций обеспечивают 240 свай.

Стилизованную конструкцию по индивидуальному проекту изготовил ОАО "Опытный завод "Гидромонтаж", расположенный в Наро-Фоминском районе Московской области. На этом же предприятии были изготовлены декоративные опоры ЛЭП в виде снежного барса и лыжников – символов Олимпиады-2014 в Сочи, а также 37-метровая стилизованная опора, установленная "Янтарьэнерго" к Чемпионату мира по футболу 2018.

