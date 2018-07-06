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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Более 188 миллионов рублей поступило на счета ПАО "ДЭСК" по итогам претензионно-исковой работы за полгод

В ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (входит в ГК "Россети") подвели итоги претензионно-исковой работы Общества за первое полугодие 2018 года.

За указанный период Обществом в отношении потребителей-неплательщиков было подано 6239 исковых заявлений для взыскания задолженности на общую сумму более 352 млн рублей.

При этом принято 5995 судебных актов о взыскании задолженности в пользу Общества на общую сумму более 495 млн руб. По итогам полугодия общая сумма поступивших денежных средств по результатам претензионно-исковой работы составила порядка 188 млн руб.

Управляющий директор компании Магди Гитинов отметил, что взыскание задолженностей в судебном порядке остается одной из самых эффективных мер в отношении недобросовестных плательщиков: "Важно воспитать среди потребителей ответственность, влияющую на платежную дисциплину. Мы понимаем, что этот процесс не быстрый, но это направление остается приоритетным в нашей работе".

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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