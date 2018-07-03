Сергей Собянин посетил ТЭЦ-20 и ознакомился с новой экспозицией Музея Мосэнерго и энергетики Москвы

4 июля Мэр Москвы Сергей Собянин посетил ТЭЦ-20 ПАО "Мосэнерго". Он ознакомился с работой парогазового энергоблока ПГУ-420, отметив важность проводимой в "Мосэнерго" работы по модернизации генерирующего оборудования.

"Мосэнерго за последние годы реконструировало и построило заново целую сеть новых установок, в том числе парогазовых, которые повысили эффективность работы предприятия, снизили выбросы в атмосферу. Это очень важно. Спасибо большое за проделанную работу, которая позволила зимой не применять резервное топливо — мазут", — сказал Сергей Собянин.

Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Денис Федоров дал позитивную оценку взаимодействию компаний "Мосэнерго" и "МОЭК" с городскими службами в вопросах обеспечения надежного электро- и теплоснабжения потребителей столицы.

Управляющий директор ПАО "Мосэнерго" Александр Бутко рассказал Мэру о подготовке ТЭЦ-20 и других электростанций компании к отопительному сезону 2018–2019 годов. "Электростанции Мосэнерго несут нагрузку согласно диспетчерскому графику, замечаний к работе оборудования и подготовке к осенне-зимнему периоду нет", — отметил он.

Также Сергей Собянин ознакомился с экспозицией Музея Мосэнерго и энергетики Москвы. Новая экспозиция музея открылась на территории ТЭЦ-20 в декабре 2017 года, став образовательной и коммуникационной площадкой для школьников, студентов, сотрудников энергетических предприятий и ветеранов отрасли.