Специалисты "Пермэнерго" выявили в одном из кафе города Кунгура хищение электроэнергии на сумму более 700 тысяч рублей

В ходе проведения рейдовых мероприятий специалисты филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" выявили в одном из кафе города Кунгура признаки несанкционированного вмешательства в работу приборов учета. В отношении владельца точки общепита составлен акт о неучтенном потреблении электроэнергии на сумму 733 521 рублей.

По выявленному факту незаконного потребления электричества направлено заявление в межмуниципальный отдел МВД России "Кунгурский" о привлечении виновных лиц к ответственности.

Напомним, безучетное электропотребление и самовольное подключение к электрическим сетям влечет наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц – от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет; на юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. При крупных размерах хищения электроэнергии потребитель несет уголовную ответственность: штраф, исправительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.

Недобросовестным потребителям стоит помнить и о том, что самовольное подключение к электросетям или несанкционированное вмешательство в работу приборов учета может стать причиной выхода из строя бытовой техники, пожара или даже создать угрозу жизни и здоровью людей.