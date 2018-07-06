В Екатеринбурге проведены локальные гидравлические испытания 82 процентов обратных магистральных трубопроводов

Специалисты ЕТК проверили на плотность и прочность 173 км (82%) обратных магистральных трубопроводов диаметром от 500 до 1000 мм. Локальные испытания провели с помощью передвижных установок. Выявлено 61 повреждение, 41 из них устранено. На данный момент идет устранение оставшихся повреждений.

Кроме того, в Екатеринбурге локальные гидравлические испытания прошли 82 км распределительных сетей, более 60% (1390 км) квартальных сетей и трубопроводов от котельных. Выявлено 233 повреждение, 118 из них устранено, на остальных ведутся ремонтные работы.

Гидравлические испытания – обязательная ежегодная технологическая процедура, в ходе которой трубопроводы проверяются давлением выше рабочего (от 10 до 16 атмосфер) для выявления "слабых" участков. Для жителей города локальные опрессовки проходят незаметно, так как не влекут за собой ограничения горячего водоснабжения (за исключением краткого периода устранения повреждений). Всего за лето специалистам предстоит проверить на прочность и плотность 3,2 тысячи километров квартальных, распределительных и магистральных трубопроводов.

В сравнении с прошлым годом повреждаемость снизилась на 14 процентов. На повышение надежности тепловых сетей оказала влияние масштабная перекладка тепловых сетей по программе группы "Т Плюс" "Re: Конструкция - 2017", прошлым летом было заменено 57,1 км и магистральных и квартальных тепловых сетей. В этом году будет обновлено 64,6 км ключевых тепломагистралей города.

Екатеринбургская теплосетевая компания (ЕТК) продолжает подготовку теплосетевой инфраструктуры столицы Урала к предстоящему отопительному сезону в рамках программы "Re:Конструкция - 2018", которая направлена на повышение качества услуг теплоснабжения для конечных потребителей и предполагает дополнительные финансовые вложения в повышение надежности тепловых систем. Плановые затраты на ремонт и техническое перевооружение теплосетевого комплекса составят 2,6 млрд. рублей.