Орелэнерго повышает надежность электроснабжения Орловского района

В филиале ПАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" начались массовые ремонтные работы. Самые масштабные из них будут проводиться на территории Орловского района, откуда поступало наибольшее количество обращений, связанных с устойчивостью и качеством энергоснабжения.

Линии электрических сетей Орловского района имеют высокую протяженность, а также подвержены высокой степени износа, что и становится причиной технологических нарушений и неустойчивой работы энергообъектов в непогоду. Чтобы решить эту проблему, Орелэнерго каждый год вкладывает средства в ремонт и модернизацию линий и центров питания, расположенных на этой территории.

Так, в текущем году в Орловском районе будут отремонтированы 187 км воздушных линий (ВЛ) напряжением 0,4-10 кВ, заменены 474 опоры и около 1,7 тыс. изоляторов. Кроме того, в целях снижения отключений электроэнергии, связанных с прикосновением веток деревьев к проводам, от древесно-кустарниковой растительности будет расчищено почти 46 га просек линий электропередачи.

На данный момент проводится капитальный ремонт на воздушной линии (ВЛ) 10 кВ от подстанции (ПС) "Звягинки", питающей жителей населенных пунктов Зареченский, Царев Брод и Образцово. Эта ЛЭП находится в зоне особого внимания энергетиков как часто отключающийся объект. Так, к середине июня там будет произведена установка 24 новых опор, заменено 3,1 км провода на самонесущий изолированный (СИП) и закреплено более 30 траверс, которые используют для фиксации провода линии электропередач на опоре. Благодаря крепкой фиксации провода становится возможным соблюдение изоляционных расстояний и, как следствие, предупреждение схлеста проводов и перебоев в энергоснабжении потребителей.

Также капитальный ремонт ведется на ВЛ 10 кВ от подстанции "Шепино", питающей жителей д. Карпово и с. Троицкое. Для улучшения качества электроснабжения потребителей в этих населенных пунктах заменят более 850 изоляторов более чем на 250 опорах, протянут почти 2,5 км провода на самонесущий изолированный (СИП), а также расчистят от кустарниковой и древесной поросли более 8 га просек. Реализации программы по расчистке и расширению просек ЛЭП энергетики уделяют особое внимание, так как на "деревянные отключения" приходится наибольшая часть технологических нарушений.

Еще одним объектов капитального ремонта стали 4 линии 0,4 кВ в населенных пунктах Кофаново и Образцово. Там будет произведена замена 109 опор, а 5 км голого провода заменят на самонесущий изолированный (СИП).

В рамках инвестиционной программы крупнейшими объектами реконструкции в 2018 году станут населенные пункты Лаврово, Иваново и Плещеево. Там в общей сложности будет заменено порядка 15,5 км провода на самонесущий изолированный (СИП). Благодаря его прочности и устойчивости к неблагоприятным погодным условиям он обеспечивает высокую надежность, качество и безопасность электроснабжения. Также его преимущество состоит в том, что в отличие от неизолированного провода, провод СИП имеет изолирующее полиэтиленовое покрытие, затрудняющее возможность незаконных подключений на вводах (именно здесь чаще всего фиксируются случаи хищений), что позволяет значительно снизить коммерческие потери электроэнергии.

Все эти технические и организационные мероприятия позволят повысить устойчивость работы электросетей в период непогоды и сократить количество связанных с ней отключений электроэнергии.