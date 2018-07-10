 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС обновила автотрансформатор на подстанции 220 кВ "Пангоды" на Ямале

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") завершила капитальный ремонт автотрансформатора мощностью 63 МВА, установленного на подстанции 220 кВ "Пангоды" в Ямало-Ненецком автономном округе. От стабильной работы энергообъекта зависит надежность передачи мощности нефтегазовым месторождениям "Газпрома", а также жителям Надымского района и поселка Пангоды.

В рамках ремонта выполнены высоковольтные испытания, ревизия активной части автотрансформатора и системы охлаждения, заменены резиновые уплотнения и запорная арматура, обследованы переключающие устройства, отремонтирован расширительный бак. Кроме того, на объекте установлены новые контрольно-измерительные приборы.

Подстанция 220 кВ "Пангоды" трансформаторной мощностью 188 МВА введена в эксплуатацию в 1984 году.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
Другие новости рубрики ФСК ЕЭС, МРСК
Энергетики повышают надёжность распредсети юго-западного энергорайона
В Самаре подведены итоги работы энергетиков во время ЧМ-2018
Астраханские энергетики добились снижения долга контрагентов на 153 млн рублей
В июне абоненты выплатили АО
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно