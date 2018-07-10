Люди, машины, софт: на главной стратегической сессии обсудили методы повышения эффективности производства

В рамках первого дня ИННОПРОМ-2018 прошла Главная стратегическая сессия "Люди, Машины, Софт: эффективность взаимодействия", призванная ответить на главный вопрос руководителей глобальных компаний о соотношении техники, персонала и программного обеспечения.

На сессии выступили заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент Международной федерации робототехники, председатель правления Yaskawa Corp Дзюнзи Цуда, председатель правления Kuka Robotics Стефан Лампа, председатель правления, главный исполнительный директор WIKA Александр Виганд, главный управляющий директор Siempelkamp Ханс Фехнер и главный технический директор ABB Базми Хусейн.

Участники дискуссии подробно остановились на таких базовых трендах "Четвертой промышленной революции", как 3D принтеры, роботизация, технологии Big Data, искусственный интеллект и интернет вещей.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак дал экспертную оценку уровню роботизации в России:

"У нас на 10 тысяч рабочих приходится только 3 промышленных робота. Однако, в среднем по всему миру - 69, а в странах, лидирующих по уровню цифровизации, - более 100".

Вице-премьер также отметил, что в России сейчас имеется большой износ основных производственных фондов. По его словам, средний возраст мощностей в нефтепереработке составляет 19 лет, в металлургии - 17 лет, в химическом производстве - 14 лет.

Дмитрий Козак, комментируя все 3 аспекта диалога, также рассказал о планируемых методах повышения эффективности производства:

"Мы запускаем технологические конкурсы. По сути – это поиск решений, который позволит кардинально изменить потребительские свойства продуктов. Уже согласованны первые 2 темы, связанные с технологиями водородной энергетики для автотранспорта и беспилотной авиации, а также системами управления беспилотными автомобилями в суровых зимних условиях, что актуально для нашей страны. Призовой фонд на эти 2 конкурса составит почти 400 миллионов рублей".

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, принимая участие в диалоге, представил свою позицию относительно вовлеченности человека в технологический процесс будущего:

"Замена на робототехнические процессы будет способствовать оптимизации и улучшению качества. Но тот, кто производит, и тот, кто осуществляет дизайн и разработку самого технологического процесса, я считаю, что всегда будет человеком".

Участвуя в дискуссии, главный технический директор ABB Базми Хусейн высказал свое мнение по поводу развития роботизации:

"Системы будут иметь возможность справляться с непредвиденными ситуациями. И что в этой ситуации произойдет с машинами, людьми и программным обеспечением? Все эти компоненты сильно изменятся: машинам придется стать умнее, машинам придется научиться осознавать пространства вокруг себя и свое собственное состояние, и тогда им, скажем так, станет проще. ПО должно дойти до того состояния, когда сможет управлять киберфизическим взаимодействием, то есть программное обеспечение должно иметь возможность прогнозировать ситуации и разбираться с ними, прогнозировать взаимодействие с искусственным интеллектом".