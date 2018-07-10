Урок электробезопасности для юных воспитанников Морского технического лицея Новороссийска

Во время летних каникул сотрудники Юго-Западного филиала ПАО "Кубаньэнерго" (группа "Россети") продолжают проводить тематические занятия по основам электробезопасности. На этот раз урок прошел на базе лагеря дневного пребывания, участниками которого стали более 80 ребят начальных классов Морского технического лицея г. Новороссийска.

Во время встречи с юными лицеистами энергетики рассказали об основных требованиях по электробезопасности в быту и на улице, правилах поведения вблизи энергообъектов. Особое внимание учащихся было направлено на такие понятия как "охранная зона", трансформаторная подстанция, воздушная линия электропередачи, электроустановки.

– Полученные от энергетиков теоретические знания ребята закрепляли практически: тренировались в умении ходить "гусиным шагом", спасаясь от шагового напряжения, условно спасали товарища случайно оказавшегося около оборванного провода, отвечали на вопросы, приводили свои примеры опрометчивого обращения с электроприборами. Педагоги в свою очередь также получили необходимые рекомендации по ведению подобных уроков и раздаточный материал, – рассказала заместитель начальника службы производственной безопасности и производственного контроля Юго-Западного филиала Кергилова Светлана.

Кубаньэнерго приглашает к сотрудничеству руководителей образовательных учреждений, участковых инспекторов по делам несовершеннолетних. Оставить заявку на проведение урока электробезопасности, а также мастер-класса для педагогов по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему от действия электрического тока можно на сайте Кубаньэнерго.

Телефон горячей линии ПАО "Кубаньэнерго" 8-800-100-15-52. Звонок по России бесплатный.