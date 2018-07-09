 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Санкт-Петербурге участились случаи повреждения линий электропередачи сторонними лицами

В Санкт-Петербурге участились случаи повреждения линий электропередачи сторонними лицами

10 июля 2018, 17:14
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

Обсудить на форуме

282 просмотра

В ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") участились случаи повреждения линий электропередачи из-за несанкционированных работ строительно-монтажных организаций в охранных зонах электрических сетей. С начала года по вине сторонних организаций в филиале "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" зарегистрировано 14 повреждений воздушных линий.

Наиболее распространенные причины повреждений: производство несогласованных строительных и погрузочно-разгрузочных работ с использованием крупногабаритной техники в охранных зонах электрических сетей, приближение техники на недопустимое расстояние к проводам при проезде под проводами, несанкционированный запуск фейерверков, вырубка лесных насаждений вне охранных зон.

"Ленэнерго" напоминает, что проведение земляных работ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где сосредоточено большое количество объектов электросетевой инфраструктуры, недопустимо без предварительного согласования с энергокомпанией. Все действия в охранных зонах линий электропередачи могут не только привести к перебоям в электроснабжении, но и представляют смертельную опасность для жизни людей.

"Ленэнерго" предупреждает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
Другие новости рубрики ФСК ЕЭС, МРСК
Энергетики повышают надёжность распредсети юго-западного энергорайона
В Самаре подведены итоги работы энергетиков во время ЧМ-2018
Астраханские энергетики добились снижения долга контрагентов на 153 млн рублей
В июне абоненты выплатили АО
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно