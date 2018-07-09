В Санкт-Петербурге участились случаи повреждения линий электропередачи сторонними лицами

В ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") участились случаи повреждения линий электропередачи из-за несанкционированных работ строительно-монтажных организаций в охранных зонах электрических сетей. С начала года по вине сторонних организаций в филиале "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" зарегистрировано 14 повреждений воздушных линий.

Наиболее распространенные причины повреждений: производство несогласованных строительных и погрузочно-разгрузочных работ с использованием крупногабаритной техники в охранных зонах электрических сетей, приближение техники на недопустимое расстояние к проводам при проезде под проводами, несанкционированный запуск фейерверков, вырубка лесных насаждений вне охранных зон.

"Ленэнерго" напоминает, что проведение земляных работ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где сосредоточено большое количество объектов электросетевой инфраструктуры, недопустимо без предварительного согласования с энергокомпанией. Все действия в охранных зонах линий электропередачи могут не только привести к перебоям в электроснабжении, но и представляют смертельную опасность для жизни людей.

"Ленэнерго" предупреждает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи.