В старом микрорайоне Махачкалы появилась новая оптика от "Ростелекома"

В одном из старейших микрорайонов столицы Дагестана, "1-я Махачкала", "Ростелеком" подключил по оптике 50 многоэтажных домов на улицах Арсена Камаева, Шелковой и 20 домохозяйств частного сектора района "Нефтекачка". Для реализации проекта специалисты компании проложили 27 км волоконно-оптических линий связи, предоставив жильцам этих домов возможность подключения высокоскоростного интернета и "Интерактивного ТВ".

Теперь жителям "1-ой Махачкалы" станет доступна набирающая популярность акция компании "Футболомания". Чтобы получить ключ к игре FIFA 18, необходимо оставить заявку на "Домашний интернет" или пакет "Интернет + ТВ" до 15 августа 2018 года, а после подключения оплатить вперед три месяца пользования услугами.

Руслан Ярахмедов, директор Дагестанского филиала ПАО "Ростелеком":

"В Дагестане очень много поклонников футбола, сейчас этот вид спорта соперничает с классикой кавказских спортивных предпочтений – вольной борьбой. Если в лексиконе земляков новое понятие мундиаль появилось с легкой руки испанцев, то новая цифровая акция "Футболомания" – благодаря "Ростелекому".

Магомед Абдурашидов, житель с улицы Шелковой:

"Мы успели подключить "Интерактивное ТВ" прямо перед началом чемпионата. Теперь вечера проходят в одном формате: вся семья дружно смотрит футбол. Мы даже купили телевизор с большим экраном, чтобы ничего не пропустить. Здорово, что вместе с многоканальным цифровым телевидением, мы получили еще и компьютерную игру FIFA 18. Пока я не совсем разобрался с ней, но оказывается, в нее играют 42 млн человек по всему миру".

