Американская Vistra Energy построит накопительный комплекс емкостного типа в Техасе

Американская энергокомпания Vistra Energy, занятая в сфере проектирования, строительства и эксплуатации электростанций, объявила о планах по строительству в Техасе накопительного комплекса мощностью 10 МВт и энергоемкостью 42 МВт*ч на основе литий-ионных батарей, который должен стать самым мощным накопителем энергии в штате.

Новый комплекс будет построен на территории крупнейшей в настоящее время в Техасе солнечной электростанции (СЭС) Upton 2, введенной в эксплуатацию в начале июня 2018 г. При пиковой мощности станции, равной 200 МВт, ее рабочая мощность и пропускная способность ЛЭП, входящих в схему выдачи мощности, не превышают 180 МВт. Таким образом накопительный комплекс будет использоваться для аккумулирования не выпускаемой выработки СЭС. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2018 г.

Проект считается выгодным для инвесторов, так как может претендовать на налоговые льготы для инвестиционного кредитования и обеспечит быстрый возврат вложенных средств за счет разницы цен на потребляемую и выдаваемую комплексом электроэнергию в течение суток.

Vistra Energy положительно оценивает перспективы использования своего нового комплекса и литий-ионных батарей в целом в целях аккумулирования энергии, отмечая, в том числе, что в ближайшие годы инвестиции в емкостные накопители будут сопоставимы с вложениями в строительство пиковых электростанций. Кроме того, использование емкостных накопителей, способных аккумулировать и оперативно выдавать электроэнергию, позволит пиковым электростанциям участвовать в обеспечении "холодных" резервов мощности.

Компания также подготовила прогноз по внедрению емкостных накопителей к 2028 г. для пяти организаций, занятых в сфере оперативно-диспетчерского управления в США (Independent System Operators / Regional Transmission Organizations, ISO/RTO), под контролем которых находится примерно треть территории страны, - независимых системных операторов штата Калифорния CAISO, штата Нью-Йорк NYISO, штатов Новой Англии ISO-NE, штатов Восточного побережья PJM Interconnection и Совета по обеспечению надежности энергосистемы штата Техас ERCOT.

Американская аналитическая компания GTM Research, специализирующаяся на прогнозах и консалтинге в сфере развития энергетических рынков, в марте 2018 г. опубликовала отчет, в котором отмечается, что до трети мощности пиковых газовых ТЭС к 2027 г. может быть заменено емкостными накопителями, обеспечивающими примерно четырехчасовой период поддержания электроснабжения. При этом также отмечается, что за тот же период планируется ввести в эксплуатацию новые пиковые ТЭС общей мощностью до 20 ГВт.