"Ростелеком" в Забайкалье открыл одиннадцать новых точек доступа к интернету

В июне "Ростелеком" запустил коллективные точки доступа к интернету по федеральному проекту "Устранение цифрового неравенства" (УЦН) в 11 селах Забайкальского края: Жимбира, Маяки, Олентуй, Новодоронинск, Поселье, Горека, Шехолан, Глинка, Закульта, Зурун и Талман-Борзя.

Коллективная точка доступа раздает интернет-сигнал в радиусе 100 метров. Интернет предоставляется бесплатно по беспроводной технологии Wi-Fi со скоростью до 10 Мбит/с через мобильный телефон, смартфон или ноутбук. Для подключения этих сел к интернету "Ростелеком" построил в Карымском, Улетовском и Хилокском районах 135 км оптических линий связи, в том числе магистральные каналы между населенными пунктами и линии связи от "магистрали" до сельских АТС.

Андрей Здаров, директор Бурятского филиала ПАО "Ростелеком":

"В десяти из одиннадцати населенных пунктов интернета не было вообще, а между тем там проживает четыре тысячи жителей. С появлением оптических линий связи в этих селах в дальнейшем появится возможность провести широкополосный фиксированный интернет в дома жителей, школы, медучреждения, другие социально-значимые объекты".

С учетом вновь построенных точек доступа, Wi-Fi интернет есть в 53 малых селах края, в каждом из которых проживает от 250 до 500 жителей. Проект УЦН как раз нацелен на строительство современных оптических линий связи до таких небольших сел. Интернет дает возможность сельчанам наравне с жителями городов оперативно получать информацию, дистанционно учиться и работать, общаться в социальных сетях, пользоваться порталом госуслуг.

В 2015 году между Правительством Забайкальского края, Минкомсвязи России и ПАО "Ростелеком" было заключено трехстороннее соглашение об организации на территории края 151 коллективной точки доступа в интернет. Первыми беспроводной интернет получили жители села Солнцево Шилкинского района. В 2015 году точки Wi-Fi-доступа были построены в 25 населенных пунктах, в 2016 году – в 17 селах края.

Компания "Ростелеком" назначена распоряжением Правительства РФ единым оператором универсального обслуживания на территории страны. В мае 2014 года подписан 10-летний государственный контракт между Федеральным агентством связи и ПАО "Ростелеком" об условиях оказания универсальных услуг связи. С 1 августа 2017 года "Ростелеком" отменил плату за интернет, обеспеченный по проекту УЦН.