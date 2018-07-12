Смоленскэнерго в текущем году проведет техническое обслуживание более 36 тысяч светильников наружного освещения

В 2018 году в рамках контрактов с муниципальными образованиями Смоленской области специалисты филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" проведут техническое обслуживание 36458 светильников наружного освещения. Работы выполняются в рамках предоставления дополнительной услуги "Организация систем наружного освещения". По отдельным заявкам осуществляется установка дополнительных светильников и строительство сетей наружного освещения. Для выполнения работ применяется современные технические средства, работы ведутся квалифицированными специалистами с соблюдением требуемых сроков.

Сотрудники Смоленскэнерго совместно с представителями муниципальных органов власти продолжают совершенствовать систему уличного освещения. Энергетики разрабатывают совместные мероприятия с органами местного самоуправления по замене светильников на более совершенные, отвечающие самим высоким требованиям. За 5 месяцев 2018 года была осуществлена замена 14 таких светильников в Смоленском, Вяземском Ярцевском районах. До конца года планируется установить еще более 50 светильников в Сафоновском и Ярцевском районах.

Все чаще на улицах населенных пунктов области устанавливают светодиодные светильники, которые существенно экономят электроэнергию, устойчивы к низким температурам, не перегреваются, равномерно освещают проезжие части дорог и улицы, а также не требуют дорогостоящей утилизации по окончании эксплуатации. В настоящее время в Смоленской области силами компании установлено более 1700 светодиодных светильников.