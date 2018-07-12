Состоялась рабочая встреча руководителей ФСК ЕЭС и Росэнергоатома

Председатель Правления ПАО "ФСК ЕЭС" Андрей Муров и Генеральный директор АО "Концерн Росэнергоатом" Андрей Петров провели рабочую встречу по вопросам техприсоединения атомных электрических станций к ЕНЭС.

В частности, обсуждались технические решения схем выдачи мощности энергоблоков АЭС и взаимодействие профильных подразделений компаний.

До 2023 года планируется присоединение новых энергоблоков Ленинградской, Нововоронежской и Курской АЭС.

В 2018 году ФСК ЕЭС ввела в работу новую 300-километровую линию для выдачи мощности 4-го энергоблока Ростовской АЭС в энергосистему Юга. На данный момент объекты компании участвуют в передаче электрической энергии от Балаковской, Белоярской, Смоленской, Кольской, Калининской, Курской, Ленинградской, Нововоронежской и Ростовской АЭС.