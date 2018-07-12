В ходе акции "СМИ против энерговоров" ингушские энергетики выявили хищения электроэнергии на сумму более 50 тыс. рублей

Очередной рейд в Назрани по выявлению фактов неучтенного потребления и взысканию задолженности за электроэнергию сотрудники филиала МРСК Северного Кавказа – "Ингушэнерго" (входит в ГК "Россети") во главе с заместителем директора по развитию и реализации услуг Исламом Гандалоевым провели вместе со съемочной группой НТРК "Ингушетия".

Рабочая группа посетила 112 домовладений по улицам Парчиева и Албогачиева – проверили схемы включения и состояние приборов учета, целостность антимагнитных пломб, наличие договоров на технологическое присоединение и "набросов" на линии электропередачи.

Оперативное устранение подобных фактов позволяет энергетикам сократить потери в сетях, уровень которых учитывается при формировании тарифов на ресурс, повысить качество и надежность электроснабжения.

"Коммерческие потери являются серьезным финансовым убытком для сетевых предприятий, отвлекают денежные средства от решения других насущных задач сферы, в нашем случае это износ основного оборудования", - поясняет Ислам Гандалоев. - И в этой связи хотелось бы отметить работу наших надежных союзников – команды НТРК "Ингушетия", ГТРК "Ингушетия" и газеты "Ингушетия". Когда рядом с нами представители средств массовой информации, визит к энерговору или злостному неплательщику приобретает особый эффект – существует категория людей, которых не волнует своя недобросовестность как потребителя, пока это не стало достоянием общественности".

Итогом двухчасовой совместной акции энергетиков и журналистов "СМИ против энерговоров" стало оформление четырех актов безучетного потребления на 15,76 тыс. кВт.ч или на сумму 52,9 тыс. рублей, девять обесточенных абонентов и сбор в размере 49,5 тыс. рублей.

Обязательная часть рейдовых мероприятий – разъяснительная работа. В ходе проверки каждому абоненту доходчиво разъяснили меры ответственности за несвоевременное внесение платежей, рассказали об опасности самовольного подключения к электросетям и предупредили о мерах административной и уголовной ответственности за нарушение правил присоединения к электросетям и потребления электроэнергии.

Ингушский филиал МРСК Северного Кавказа напоминает – с января 2017 года правила расчёта объема электроэнергии, потребленной с нарушением действующего законодательства, сильно ужесточились. Теперь, если установлен факт вмешательства в работу прибора учета, стоимость похищенного рассчитывается на основании утвержденного региональными органами власти норматива с применением повышающего коэффициента 10, а период расчета может достичь трех месяцев. А если дело дошло до суда, гражданину придется возмещать еще и судебные издержки. В итоге, суммы возмещения в десятки раз превышают оплату по показаниям приборов учета и делают бессмысленной экономию от украденной электроэнергии.