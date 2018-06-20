Выставка "Электроника-Урал 2018": акцент на цифровых технологиях для Уральского региона

С 27 по 29 ноября 2018 года в Екатеринбурге одновременно с XIV Международной специализированной выставкой "Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-Урал 2018" состоится IV Международная специализированная выставка "Электроника—Урал 2018".

Место проведения: ЦМТЕ, ул. Куйбышева, 44Д.

Организатор: ООО "ЭКСПОТРОНИКА".

В 2015 году впервые на одной площадке с "ПТА-Урал" с успехом состоялась выставка "Электроника-Урал", и с тех пор направление промышленной электроники набирает все большую популярность у посетителей. В рамках выставки можно будет ознакомиться с электронными компонентами и источниками питания, микросхемами и оптоэлектроникой, программным обеспечением и оборудованием для производства электроники. В прошлом году на мероприятии представили свои достижения такие компании, как ТД "ЭСКО", Rohde & Schwarz, Pacific Microelectronics, АО "НИИЭМ", Миландр, Сенсор, Уральский приборостроительный кластер и многие другие.

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ НА ЭЛЕКТРОНИКА-УРАЛ 2018>>

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ НА ПТА-УРАЛ 2018>>

В деловой программе выставки "Электроника-Урал 2018" запланирована конференция "Электроника – Урал 2018. Цифровая экономика Уральского региона", в рамках которой будут рассмотрены новейшие тенденции и перспективные разработки электронной промышленности: искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты, робототехника, умные города, смарт-системы с умной электроникой, а также вопросы диверсификации электронной промышленности и кадрового обеспечения отрасли.

Организаторы приглашают к сотрудничеству и участию в выставочных мероприятиях 2018 года ведущих поставщиков, производителей и системных интеграторов в сфере автоматизации и электроники.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ>>