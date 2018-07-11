За первое полугодие 2018 года филиал "Кировэнерго" организовал расчистку и расширение свыше 942 га трасс под воздушными линиями электропередачи

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Кировэнерго" подведены итоги реализации программы по расчистке и расширению просек воздушных линий электропередачи (ВЛ) в первом полугодии 2018 года. Всего за этот период работы были выполнены на площади 942,5 гектаров.Существенная часть линий электропередачи филиала проходит через лесные массивы. Для того чтобы предотвратить технологические нарушения, которые могут быть вызваны перекрытием на древесно-кустарниковую растительность и падением деревьев и веток на провода ВЛ, энергетики ежегодно вкладывают в расчистку и расширение трасс значительные силы и средства. Так, в течение шести месяцев 2018 года была выполнена расчистка на площади 929,6 га.Параллельно во всех пяти производственных отделениях филиала "Кировэнерго" ведутся работы по техническому перевооружению воздушных линий электропередачи ВЛ 35-110 кВ с расширением просек. Наиболее крупные объекты – ВЛ-110 кВ Иванцево-Кирс, ВЛ-110 кВ Омутнинск-Черная Холуница, ВЛ 110 кВ Песковка-Бисерово. Общий объем работ по расширению в рамках инвестиционной программы – 652 га.Во втором полугодии 2018 года работа по данному направлению будет продолжена. Всего за год планируется расчистить и расширить более 3 115 га трасс ВЛ. На это важное направление деятельности филиала, включенное в производственную программу "Кировэнерго", направлено свыше 223 млн. рублей.