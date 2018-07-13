Молдавия возьмет кредит ЕБРР и ЕИБ в 160 млн евро для подключения к электросетям Румынии

Правительство Молдавии утвердило проекты законов о ратификации кредитных соглашений с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционныи банком (ЕИБ) на сумму в 160 миллионов евро для взаимподключения к сетям электроэнергии Румынии.

"Энергетическая система Республики Молдова будет подключена к европейской. Правительство сегодня ратифицировало соглашения о займе у ЕБРР и ЕИБ суммы в размере 160 миллионов евро", — написал премьер Павел Филип на странице в соцсети Facebook после заседания.

Проект предусматривает строительство, оснащение и ввод в эксплуатацию ЛЭП между Молдавией и Румынией на четырех объектах. Идея ее постройки была выдвинута министерством экономики и инфраструктуры республики в рамках Энергетической стратегии страны.

"Реализация проекта позволит обеспечить повышенный уровень безопасности и лучшие цены на отечественном рынке электроэнергии, постоянный доступ к региональному рынку электроэнергии, а, в результате, более доступные цены для потребителей", — заявил на заседании министр экономики Кирилл Габурич.

Общая стоимость проекта оценивается в 270 миллионов евро. Помимо кредита в 160 миллионов евро Молдавия получит 70 миллионов евро со стороны Всемирного банка и грант в размере 40 миллионов.

ПРАЙМ