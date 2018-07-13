ПАО "ФСК ЕЭС" выплатило четырнадцатый купон и досрочно погасила облигации серии 19

12 июля 2018 года ПАО "ФСК ЕЭС" выплатило купонный доход за четырнадцатый купонный период и осуществило досрочное погашение облигаций серии 19. Таким образом, совокупный долг ПАО "ФСК ЕЭС" снизился на 20 млрд. рублей.

Общая сумма купонного платежа держателям облигаций составила 792,8 млн. рублей, купонный доход на одну облигацию составил 39 рублей 64 копейки и ставкой купона 7,95% годовых.

Размещение выпуска рублевых облигаций ПАО "ФСК ЕЭС" серии 19 состоялось 21 июля 2011 года на ММВБ на сумму 20 миллиардов рублей с офертой в 2018 году.

Выплата владельцам ценных бумаг в размере полной стоимости выпуска изначально предусматривалась бизнес-планом компании на 2018 год в соответствии с условиями оферты.