СовФед одобрил закон об НДД и низких акцизах на топливо

Совет Федерации на заседании 13 июля одобрил закон о введение налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья. Ставка налога составит 50 процентов, новую систему начнут применять с 2019 года на "пилотных" месторождениях.

Кроме того, в этом же законе прописаны изменения в Налоговый кодекс, которые устанавливают пониженные ставки акцизов на бензин пятого класса и дизель ретроспективно - с 1 июня этого года. Они будут действовать до конца года для стабилизации цен на топливо на АЗС.

Законопроект об НДД также включает поправки, по которым увеличивается ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для "Газпрома" в сентябре-декабре этого года, что позволит компенсировать потери федерального бюджета из-за низких дивидендов компании по итогам прошлого года. За счет этого бюджет получит более 70 миллиардов рублей.

Наряду с этим, Совет Федерации одобрил закон, исходя из которого правительство получает право вводить заградительную таможенную пошлину на светлые нефтепродукты - до 90 процентов от ставки пошлины на нефть. Это сделано также в интересах стабилизации цен на внутреннем рынке.

Наконец, Совет Федерации одобрил закон об изменении норматива зачисления доходов от уплаты акцизов в пользу региональных бюджетов, которые, в свою очередь, направляют эти средства на формирование региональных дорожных фондов. Новые нормативы будут действовать во второй половине этого года и в начале следующего, чтобы компенсировать выпадающие поступления из-за более низких акцизов (около ста миллиардов рублей).

Российская газета