Отбор мусоросжигательных электростанций на Кубани не состоялся

Конкурс на строительство 110 МВт мусоросжигающих ТЭС (МТЭС) в Ставропольском и Краснодарском краях не состоялся из-за отсутствия заявок. Главный претендент — подконтрольный "Ростеху" фонд "РТ-Инвест" — на отбор не пришел из-за "избыточности" требований по предоставлению гарантий. Ранее фонд добился льгот по отсрочке обеспечения для строительства первой очереди МТЭС в Подмосковье и Татарии (335 МВт). Теперь компания может требовать распространения преференций и на все новые проекты МТЭС.

Конкурс на строительство для оптового энергорынка двух мусоросжигающих ТЭС в Ставропольском и Краснодарском крае общей мощностью 110 МВт не состоялся. На отбор не поступило ни одной заявки, следует из его результатов, опубликованных 13 июля "Администратором торговой системы" (ведет оптовые торги электроэнергией, входит в "Совет рынка").

По итогам отбора инвестор должен был начать строительство второй волны МТЭС на юге России — в Сочи и в районе Минеральных Вод. Поставка мощности МТЭС должна была начаться в 2023 или 2024 годах. Годовой объем отходов в Сочи — около 387 тыс. тонн, на территории Кавминвод — 585 тыс. тонн. Сейчас мусор Сочи вывозят автотранспортом на полигон в Белореченске в 250 км от города, а объем отходов в регионе к 2027 году вырастет почти в два раза.

Право строительства первой очереди МТЭС — четырех в Подмосковье и одной в Татарии (всего 335 МВт) — летом 2017 года получили компании АГК-1 и АГК-2, подконтрольные входящему в "Ростех" фонду "РТ-Инвест". В России МТЭС причислены к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Для оптового энергорынка ВИЭ строят по договорам поставки мощности (ДМП ВИЭ), гарантирующим возврат инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. В случае МТЭС 50% этого платежа закрывает покупатели энергии всего оптового рынка РФ, остальные 50% — потребители региона, в котором построена станция.

Основным претендентом на строительство МТЭС в Минводах и Сочи также считался "РТ-Инвест". Компания сама предложила модель строительства этих объектов, а в апреле их возведение одобрило правительство. Кроме того, в "РТ-Инвесте" “Ъ” сообщали, что, "безусловно", будут участвовать в отборе, но заявку в итоге так и не подали. Причина, как сообщили “Ъ” в фонде, в "избыточном и создающем финансовую нагрузку на проект" требовании предоставить поручительство генерирующей компании. Речь идет, по сути, о гарантии перед потребителями на случай опоздания с вводом или отказа инвестора от реализации проекта. Впрочем, у "РТ-Инвеста" была и альтернатива: в качестве обеспечения принимаются как поручительство генкомпании, владеющей станциями от 2,5 ГВт, так и аккредитив банка.

Ранее "РТ-Инвест" уже столкнулся с отзывом гарантии генератором при реализации проектов в Подмосковье и Татарии. Изначально гарантия была выдана "Сибэко" (на тот момент принадлежала группе RU-COM, бенефициаром которой был министр "Открытого правительства" Михаил Абызов), но после продажи "Сибэко" Сибирской генерирующей компании Андрея Мельниченко новый владелец отозвал гарантию. Ее размер, по данным “Ъ”, составлял около 6,3 млрд руб. После этого АГК-1 через наблюдательный совет "Совета рынка" пролоббировала под проекты МТЭС существенную льготу — инвесторам в такие проекты разрешили сдвигать сроки предоставления дополнительной гарантии, теперь они имеют право предоставить обеспечение лишь за год до ввода объектов в эксплуатацию.

"В конкурсе по Сочи и Кавминводам это не было учтено",— уточнили в "РТ-Инвесте".

Как писала в пояснительной записке к заседанию набсовета глава управления развития конкурентного ценообразования Екатерина Усман, изменения регламента автоматически будут распространяться на новые отборы проектов утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), а также будут дискриминировать потенциальных участников, которые не пошли на отбор 2017 года из-за жестких требований по предоставлению гарантий.

Коммерсант