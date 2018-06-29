АО "Комета" задолжало за услуги по передаче электроэнергии 11,7 миллионов рублей

Систематические неплатежи сетевых и ресурсоснабжающих предприятий Ульяновской области за услуги по передаче электроэнергии из года в год остаются одной из наиболее острых проблем электросетевого комплекса. Находясь в договорных отношениях с ПАО "МРСК Волги" (входит в группу компаний "Россети") ряд предприятий отказывается выполнять свои обязательства по своевременной оплате оказанных услуг. Так, сетевая организация АО "Комета" с мая 2017 года накопила задолженность перед ульяновским филиалом "МРСК Волги" на сумму свыше 11,7 млн. рублей. С каждым месяцем долг только растет, так как руководство предприятия не только игнорирует уже сформировавшуюся задолженность, но и не производит оплату текущих начислений.

Для того, чтобы отстоять свои законные интересы филиал ПАО "МРСК Волги" – "Ульяновские распределительные сети" вынужден обращаться в суд. Арбитражный суд Ульяновской области уже неоднократно выносил решения о взыскании с АО "Комета" задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии. К настоящему времени в Управление Федеральной службы судебных приставов России по Ульяновской области направлены 11 исполнительных листов с требованиями по погашению задолженности со стороны АО "Комета". Несмотря на частичные погашения по шести исполнительным листам общая сумма требований превышает 11,7 миллионов рублей.

АО "Комета" по сей день продолжает вести свою финансово-хозяйственную деятельность, собирая платежи за оказанные услуги с собственных потребителей. Но полученные средства руководство компании использовать для оплаты оказанных ПАО "МРСК Волги" услуг не спешит, пренебрегая собственными договорными обязательствами. Переговоры и обращения, в адрес руководителей предприятия АО "Комета" и Концерна "Моринформсистема-Агат", которому принадлежит компания, не дают никакого результата.

Фактически предприятие кредитуется за счет ПАО "МРСК Волги", ухудшая финансовое состояние компании, осуществляющей передачу и распределение электроэнергии по всей области. Сложившаяся ситуация наносит ущерб всему электросетевому распределительному комплексу региона. Под угрозой находится выполнение ремонтной программы, планов по техническому обслуживанию объектов, которые финансируются, в том числе, из средств, полученных от потребителей за оказанные услуги.