Энергетики повышают качество и надежность электроснабжения потребителей г.о. Домодедово

Энергетики Южных электрических сетей МОЭСК проводят очередной этап реконструкции линий электропередачи в г.о. Домодедово.

Замена неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП) по воздушным линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ проводится на трех улицах села Одинцово. Также будет выполнено распределение нагрузок по четырем отходящим линиям 0,4 кВ. Работы ведутся в соответствии с программой ПАО "МОЭСК" по замене неизолированного провода на СИП. Благодаря использованию этой модификации провода значительно сокращаются аварийные отключения электроэнергии, вызванные падением деревьев и схлестом проводов, налипанием снега, что особенно важно в сложных погодных условиях. Кроме того, специалисты отмечают уменьшение частоты и объема ремонтных работ на таких линиях при повышении их безопасности.

В 2017 г. в с. Одинцово уже выполнены работы по строительству воздушной линии 10 кВ с изолированным проводом, установлена новая комплектная трансформаторная подстанция мощностью 400 кВА. Данные работы выполнены для улучшения качества электроснабжения потребителей электрической энергии и снижения потерь в линиях электропередачи.

Начальник Домодедовского района электрических сетей Александр Кузнецов отметил, что всего год назад электроснабжение населенного пункта осуществлялось по одной линии 0,4 кВ с неизолированным проводом от трансформаторной подстанции, находившейся в 150 метрах от границы села. После завершения реконструкции в текущем месяце повысится надежность и качество электроснабжения села Одинцово, что позволит избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.