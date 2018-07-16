Филиал "Тулэнерго" восстановил электроснабжение потребителей Веневского и Ясногорского районов

Оперативный персонал филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" завершил восстановление электроснабжения потребителей Веневского и Ясногорского районов, нарушенного в результате прохождения грозового фронта.

Энергетики Тульских и Новомосковских электрических сетей немедленно выехали к месту происшествия. В проведении работ были заняты 3 бригады (6 человек, 3 единицы техники).

Приоритетом стало обеспечение электроэнергией социально значимых объектов. Энергетики находились на постоянной связи с органами власти, подразделениями МЧС, коммунальными службами.

Напомним, что для оперативного информирования населения Тульской области о работе электросетевого комплекса действует Контакт-центр "МРСК Центра и Приволжья", который в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по единому прямому номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный) и по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber.

Энергетики предупреждают о необходимости соблюдения правил использования автономных источников электроснабжения. Запомните - смертельно опасно приближаться провисшим или оборванным проводам. Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии - отходите от провода, не отрывая стопы от земли.