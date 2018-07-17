На чемпионате WorldSkills в Казани представят компетенцию "промышленная робототехника"

Компетенция "промышленная робототехника" впервые будет представлена на мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который пройдет в Казани с 29 августа по 3 сентября 2019 года. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе японской компании FANUC, которая стала партнером и спонсором мирового чемпионата, сообщает ТАСС.

— Мы с гордостью хотим сообщить, что FANUC была выбрана в качестве уникального партнера и спонсора мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для представления новой компетенции "промышленная робототехника". На национальном уровне WorldSkills Россия уже создала подобную компетенцию для популяризации промышленных роботов среди нового поколения инженеров. Компания FANUC, как спонсор следующего мирового чемпионата WorldSkills в Казани в 2019 году, поможет вывести компетенцию "промышленная робототехника" на мировой уровень, — говорится в сообщении компании.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills будет проходить в Казани с 29 августа по 3 сентября 2019 года. Город выиграл право проведения чемпионата мира WorldSkills-2019 на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу 11 августа 2015 года.

Ожидается, что в 2019 году в соревнованиях в Казани примет участие свыше 1,5 тыс. молодых людей от 22 до 25 лет из 60 стран, которые будут состязаться более чем в 50 компетенциях. Мероприятие планирует принять 250 тыс. посетителей, в его деловой программе заявлены 5 тыс. участников и экспертов.

FANUC — японская компания, специализирующаяся на промышленной автоматизации. Основана в 1956 году. Имеет более 250 филиалов и представительств по всему миру. Филиал компании в России открылся в 2003 году, головной офис располагается в Москве.

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