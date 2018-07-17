Ремонты, обходы, уроки, футбол: бойцы студотрядов МРСК Центра завершили первую треть летнего трудового семестра

В ПАО "МРСК Центра" продолжается пятый трудовой сезон студенческих отрядов группы компаний "Россети". В начале июля к работе на энергообъектах компании в составе 32 отрядов приступили 275 студентов высших и средних специальных учебных заведений. Под руководством опытных наставников они участвуют в плановых осмотрах трансформаторных подстанций, обходах линий электропередачи, , уборке порубочных остатков при расчистке просек. Кроме того, бойцы задействованы в ремонтных и строительных работах и в снятии показаний приборов учета электроэнергии.

Так, студенты из отряда "Энергетик", работающие на объектах филиала "Курскэнерго", за две минувшие недели провели вместе со специалистами Курского РЭС около 800 обходов абонентов частного сектора. А бойцы отряда "Энергия44" костромского филиала компании, помимо работы на основных направлениях, приняли участие в мероприятиях по обеспечению противопожарной безопасности важнейшего центра питания Костромы - подстанции "Северная".

Активно участвуют студенты и в не менее важных и значимых непроизводственных мероприятиях. В частности, они с удовольствием откликнулись на предложение энергетиков проводить вместе с ними занятия по профилактике электротравматизма в детских оздоровительных лагерях. Бойцы костромского отряда "Энергия 44" совместно с представителями региональных управлений МЧС России и ГИБДД, а также Всероссийского добровольного пожарного общества провели 4 и 12 июля маршрутные игры по безопасности в загородных лагерях "Автомобилист " и "Синие дали". Студенты из отряда "Фаза", работающего в Белгородэнерго, вместе с энергетиками организовали на минувшей неделе интерактивное занятие и флешмоб по электробезопасности для подростков, отдыхающих в санатории "Дубравушка" в Корочанском районе.

А студотрядовцы Липецкэнерго приняли участие в организованном филиалом велопробеге "СтопЭнерговор", целью которого было выявление случаев хищений электроэнергии. 25 бойцов проехали вместе с работниками предприятия по пригородам Липецка, уделив особое внимание населенным пунктам, где ранее фиксировались масштабные нарушения энергопотребления.

Как и в прошлые годы, для бойцов студотрядов МРСК Центра организован полезный досуг и обширная культурная программа. Так, энергетики Курскэнерго провели для студентов экскурсию в дом-музей писателя Аркадия Гайдара. В ближайшие дни здесь же запланирован товарищеский матч бойцов отряда "Энергетик" с командой Совета молодежи филиала. А студотрядовцы Орелэнерго приняли участие в торжественном митинге в честь открытия хоккейного турнира, посвященного 75-ой годовщине битвы на Орловско-Курской дуге. Кроме того, во всех филиалах компании для бойцов отрядов были организованы экскурсии на энергообъекты. Завершится пятый сезон студенческих энергетических отрядов в середине августа.