Состоялась торжественная церемония заливки "первого бетона" в основание второго энергоблока АЭС "Руппур"

В церемонии приняли участие премьер-министр Народной Республики Бангладеш Шейх Хасина, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов и первый заместитель генерального директора по операционному управлению Госкорпорации "Росатом" Александр Локшин.

"Восемь месяцев назад мы участвовали в церемонии заливки "первого бетона" на площадке сооружения энергоблока №1 АЭС "Руппур". Сегодня мы встречаемся снова, чтобы начать строительство уже второго блока этой станции. Это значит, что все работы у нас идут по графику. Наше обещание сделать все возможное, чтобы атомная электростанция в Бангладеш была построена в срок, успешно выполняется, благодаря тесной совместной работе российской и бенгальской сторон", - отметил Александр Локшин. По его словам, "в различных стадиях сооружения в Южной Азии находятся восемь энергоблоков российского дизайна" (включая второй блок АЭС "Руппур").

Проектные и строительные работы на площадке осуществляет "Атомстройэкспорт", инжиниринговый дивизион "Росатома".

Ключевое оборудование реакторного отделения, а также вспомогательное оборудование машинного зала АЭС "Руппур" изготовят предприятия Машиностроительного дивизиона Росатома – АО "Атомэнергомаш". В частности, волгодонский филиала АО "АЭМ-технологии" "Атоммаш" произведет корпуса реакторов, внутрикорпусные устройства и парогенераторы. На Петрозаводском филиале АО "АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш" (Республика Карелия) будут изготовлены главные циркуляционные трубопроводы, корпуса главных циркуляционных насосов, корпусное оборудование систем пассивной защиты. Главные циркуляционные насосы произведет АО "ЦКБМ" (Санкт-Петербург), теплообменное и другое вспомогательное оборудование машинного зала ПАО "ЗиО-Подольск" (Московская область) автоматизированная система контроля радиационной обстановки.

Для справки:

АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Генподрядчик строительства АЭС "Руппур" - "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома").

