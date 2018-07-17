Усть-Лабинские энергетики взыскали 850 тысяч рублей за похищенную электроэнергию

В рамках реализации программы по борьбе с хищениями электроэнергии, в ходе рейдовой работы в начала текущего года специалисты филиала ПАО "Кубаньэнерго" (группа "Россети") Усть-Лабинские электрические сети выявили 51 факт нарушений в системе учета электроэнергии. Недобросовестные потребители возместили предприятию более 412 тысяч кВт*ч на сумму 850 тысяч рублей.

Энергетики провели 86 рейдов, по результатам которых выявленный объем неучтенной электроэнергии составил 1,4 млн кВт*ч. В отношении нарушителей составлено 51 акт на безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии.

– Недобросовестные потребители прибегают к разным способам хищений: вмешиваются в работу счётчиков, делают набросы на провода, устраивают скрытые проводки. Однако, как только мы обнаруживаем утечку, сразу по особо сомнительным объектам проводим рейды. Не все потребители еще понимают: ответственности всё равно не удастся избежать и мнимая экономия обернётся многократными штрафами. Дешевле и спокойнее установить энергосберегающее оборудование и оплачивать потребленную электроэнергию, – подчеркивает заместитель директора по реализации и развитию услуг Усть-Лабинских электросетей Виктор Билько.

В настоящее время недобросовестные потребители возместили предприятию более 412 тысяч кВт*ч на сумму 850 тысяч рублей. С потребителями, не оплатившими задолженность в установленные сроки, проводится работа в судебном порядке с возложением на виновных лиц всех судебных расходов.

Противоправные действия недобросовестных потребителей могут также привести к серьезным сбоям в работе энергооборудования, нарушению электроснабжения целых населенных пунктов и социально значимых объектов, создают угрозу для жизни и здоровья не только самих расхитителей, но и окружающих людей.

Кубаньэнерго напоминает: с 2016 года ужесточилась административная ответственность за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. Согласно статье 7.19. "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.12.2015), самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 тысяч до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ).