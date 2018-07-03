Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки посетил АО "Оптиковолоконные Системы"

18 июня 2018г. чрезвычайный и полномочный посол Японии в Российской Федерации господин Тоёхиса Кодзуки ознакомился с производством российского оптического волокна. Его встречали первый заместитель Председателя Правительства Мордовии – министр экономики, торговли и предпринимательства Владимир Мазов, представители японской компании Sumitomo Electric Industries и руководство АО "Оптиковолоконные Системы".

После ознакомления с производством состоялась рабочая встреча участников, ключевой темой которой стало развитие сотрудничества России и Японии, а также государственная поддержка совместных перспективных проектов со стороны японских и российских государственных органов.

Владимир Мазов отметил, что на сегодняшний день имеются все условия для развития производства оптического волокна в России и развития проекта по созданию первого подобного производства на территории Мордовии – это внедряемые меры господдержки и курс на импортозамещение, большой потенциал российского рынка, а также уже имеющаяся инфраструктура и сформированная кадровая база проекта.

Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки отметил, что правительства Японии и России поддерживают дальнейшее развитие сотрудничества в области цифровой экономики, упоминая о Совместном плане действий по сотрудничеству в области цифровой экономики, подписанное во время японо-российской встречи на высшем уровне в мае 2018.