Энергетики филиала "Каббалкэнерго" показали стройотрядовцам "Эльбруса" подстанцию "Нальчик"

В ходе экскурсии бойцов объединенного стройотряда МРСК Северного Кавказа "Эльбрус" на подстанцию "Нальчик-110" специалисты рассказали о том, как обеспечивается работа филиала "Каббалкэнерго".

Студенты четвертого курса Кабардино-Балкарского Государственного аграрного университета им. В.М. Кокова, обучающиеся по специальности "энергообеспечение предприятий", посетили легендарный энергообъект. Подстанция "Нальчик" – старейший питающий центр системообразующей сети, была построена в 1936 году. Полная реконструкция, проведенная здесь несколько лет назад, является примером технологического обновления, положительно повлиявшего на повышение надежности электроснабжения.

В ходе экскурсии на объект молодежь ознакомилась с работой силового оборудования, получила представление о системе электроснабжения, технической политике сетевой компании, условиях работы на современном энергообъекте. Студенты узнали о нюансах работы, как соблюдаются правила техники безопасности при подготовке и выполнении работ, познакомились с современной спецодеждой персонала.

Мероприятие провели начальник Нальчикской группы подстанций Анзор Гурижев, электромонтер по обслуживанию подстанций Ахмат Ульбашев, электрослесарь по ремонту оборудования распредустройств Владислав Василенко.



Студенты впервые увидели реальную организацию рабочих процессов, получили возможность сравнивать полученные знания с практикой и даже обсудить профессиональные ситуации. Гостям показали открытое распределительное устройство, ЗРУ; ребята посетили помещение оперативного пульта управления с современным микропроцессорным оборудованием релейной защиты и автоматики.

На все время трудовой вахты участников стройотряда сопровождает куратор – руководитель группы по КБР отдела управления персоналом МРСК Северного Кавказа Юрий Кардов. По его словам, помимо производственной практики, студенты смогут проявить себя в общественной и социальной деятельности, спорте, возможно – смогут продемонстрировать творческие способности.

"Прежде всего, мне хотелось донести до умов студентов то, что люди в нашей отрасли работают ответственные, - говорит Юрий. - В энергетике все проблемы решаются сообща. Отрасль не терпит беспорядка, расхлябанности, неорганизованности, пренебрежительного отношения – начиная с одежды, заканчивая отношением к коллегам. И это не зависит от пола. В любом случае, энергетика не терпит непрофессионализма: слишком дорого могут обойтись ошибки.



На первом месте всегда должна стоять личная ответственность, уважение – к каждой личности и профессиональным качествам коллег. У нас не работают по одному. Вместе всегда напарники, диспетчеры, бригады – все отвечают друг за друга и за общее дело, ведь мы передаем электроэнергию для тысяч и тысяч потребителей.

Скорее всего, студенты даже не подозревали, как много сил прилагается, чтобы обеспечивать надежное, качественное электроснабжение. Это значит, что все у нас работает, как нужно, а у нас должны работать только высококвалифицированные специалисты".

Филиал МРСК Северного Кавказа - "Каббалкэнерго" системно взаимодействует с высшим учебным заведением, с будущими энергетиками, мотивируя и привлекая молодых специалистов, которые могут в будущем стать сотрудниками компании. Энергокомпания, понимая важность практической составляющей образования, всегда принимает студентов профильных специальностей с возможностью дальнейшего обеспечения работой.