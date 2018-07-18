Руководство УК "Нартекс" в Перми пойдет под суд за растрату платежей за отопление и горячую воду

Задолженность УК-посредника перед поставщиком тепловой энергии ООО "Пермская сетевая компания" составляет более 20 млн рублей.

В Перми возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ООО УК "Нартекс" по факту присвоения и растраты денежных средств, собранных с жителей в качестве оплаты услуг теплоснабжения. В ходе прокурорской проверки установлено, что в течение 2015 года УК-посредник собирала с граждан плату за отопление и горячее водоснабжение, однако не перечисляла их ресурсоснабжающей организации. В результате теплоснабжающему предприятию ООО "Пермская сетевая компания" (теплосбытовым агентом выступает Пермский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс") был причинен ущерб: в ходе прокурорской проверки установлен долг перед ресурсоснабжающей организацией в размере 1 млн рублей. Всего, по данным поставщика теплоэнергии, ООО УК "Нартекс" имеет задолженность за потребленный энергоресурс в размере более 20 млн рублей.

Как говорится в материалах прокурорской проверки, руководство ООО УК "Нартекс" создало схему по выводу денежных средств, подлежащих оплате ресурсоснабжающей организации путем заключения договоров с аффилированными лицами. Согласно выводам надзорного органа, сотрудники УК использовали свое служебное положение в целях извлечения выгоды.

Уголовное дело возбуждено в отношении одного из должностных лиц ООО УК "Нартекс" по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения). За совершение такого преступления, согласно УК РФ, предусмотрено максимальное наказание до 6 лет лишения свободы и штраф. Производство предварительного расследования по данному уголовному делу находится на контроле прокуратуры Орджоникидзевского района Перми. ООО УК "Нартекс" обслуживает более 20 многоквартирных домов в микрорайоне Молодежный Орджоникидзевского района Перми. По данным проверки, структура имеет отношение к скандально известному холдингу "Развитие территорий Урала", куда входят управляющие компании, имеющие наибольшую задолженность за тепловую энергию.

Обслуживание жилого фонда в Перми могут осуществлять только управляющие компании, не претендующие на "тепловые деньги", считает директор Пермского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Сергей Кругляков. "В Перми проводится системная работа органов местного самоуправления, правоохранителей и энергетиков по борьбе со злостными неплательщиками за теплоэнергию из числа УК-посредников. Как результат – в Прикамье возбуждено более 30 уголовных дел в отношении менеджмента таких структур. В то же время, широкое применение получает система прямых платежей за теплоресурсы, когда деньги граждан адресно поступают поставщику и направляются на развитие теплосетей и ТЭЦ для надежного теплоснабжения клиентов".

