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Отраслевые новости: Энергетика

Сварка главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) на втором энергоблоке ЛАЭС-2 завершилась в рекордные сроки

Сварка главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) на втором энергоблоке ЛАЭС-2 завершилась в рекордные сроки

19 июля 2018, 16:19
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2

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Главный циркуляционный трубопровод соединяет оборудование первого контура АЭС, поэтому сварка ГЦТ - это один из важнейших этапов тепломонтажных работ при сооружении энергоблока.

Протяженность трубопровода 160 метров, проектный срок службы - 60 лет. Температура циркулирующей внутри воды будет составлять 320 °C

Для выполнения операции по графику было отведено 108 дней. Заварка перлитной части всех 28 стыков была выполнена за 85 суток специалистами дочерней компании холдинга "ТИТАН-2" - АО "МСУ-90". Все элементы трубопровода соединены между собой и приварены к корпусу реактора, парогенераторам и главным циркуляционным насосам.

"Сокращение сроков производства работ удалось достичь благодаря четкой организации технологического процесса, оптимизации операций нагрева под сварку и термообработку стыков. И, главное, участия высококвалифицированных специалистов МСУ-90, имеющих опыт работ по сварке ГЦТ на блоке №1 ЛАЭС-2", - отметил главный инженер строящейся Ленинградской АЭС Александр Беляев.

Весь объем работ по главному циркуляционному трубопроводу будет завершен до конца месяца. Сейчас полным ходом идет проверка всех сварных соединений с помощью методов неразрушающего контроля. Окончание сварки ГЦТ позволит начать работы по подготовке к сборке реактора на втором энергоблоке.

Компания: Холдинг "ТИТАН-2"
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