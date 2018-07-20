АО "Каббалкэнерго" демонстрирует положительную динамику

Ощутимых улучшений платежной дисциплины различных групп потребителей добилось АО "Каббалкэнерго" (входит в ГК "Россети") по итогам второго квартала 2018 года.

По словам управляющего директора АО "Каббалкэнерго" Аслана Докшукина, положительной динамики удалось достичь благодаря комплексу мероприятий, систематически проводимых сотрудниками структурных подразделений гарантирующего поставщика электроэнергии Кабардино-Балкарии, а также расширению спектра технических и электронных возможностей оплаты счетов, как для физических, так и для юридических лиц.

На 3 % в сравнении аналогичным периодом прошлого года вырос уровень платежей за потребленную электроэнергию среди абонентов частного сектора. Существенно улучшили платежную дисциплину предприятия, финансируемые из федерального бюджета. Их уровень реализации во втором квартале 2018 года составил 116,2%, что на 9,3% больше прошлогоднего показателя.

Конструктивный диалог энергетиков с руководителями региональных министерств и ведомств, главами городских и районных муниципалитетов позволил вывести подведомственные им бюджетные организации на стопроцентный уровень оплаты. Так, за период апрель-июнь текущего года уровень реализации электроэнергии республиканских бюджетных организаций составил 107,5 %, а организации, финансируемые из муниципальных бюджетов, выполнили свои платежные обязательства перед энергетиками на 116,6 %. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года эти показатели были превышены на 1,8 % и 3,9 % соответственно.

"Надеюсь, что наше плодотворное сотрудничество с органами власти всех уровней, направленное на стабилизацию расчетов за электроэнергию и повышение уровня платежной дисциплины, продолжится и в дальнейшем, так как оно способствует надежному и стабильному энергоснабжению республики", - подчеркнул Аслан Докшукин.