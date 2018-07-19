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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС в срок завершит мероприятия по подготовке магистральных сетей Дальнего Востока к осенне-зимнему периоду

ФСК ЕЭС в срок завершит мероприятия по подготовке магистральных сетей Дальнего Востока к осенне-зимнему периоду

20 июля 2018, 17:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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Об этом сообщил Председатель Правления компании Андрей Муров на заседании Федерального Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов РФ и субъектов электроэнергетики по вопросам подготовки к ОЗП 2018-2019 годов, которое провел в Хабаровске Министр энергетики РФ Александр Новак. На ремонтную кампанию на Дальнем Востоке в 2018 году ФСК ЕЭС выделено 1,39 млрд рублей.

В соответствии с графиком ведутся работы по техническому обслуживанию и ремонту силового и коммутационного оборудования на подстанциях, выполняется замена фундаментов опор ЛЭП и расчистка просек в охранных зонах линий.

Дальневосточный филиал ФСК ЕЭС полностью укомплектован аварийным запасом, готовы резервные источники питания: 93 дизель-генераторные установки суммарной мощностью 19,6 МВт.

В первом полугодии число технологических нарушений в магистральных электросетях Дальнего Востока уменьшилось на 27% к аналогичному периоду 2017 года. Выполнение в срок и в полном объеме ремонтной программы позволит поддержать сформировавшийся позитивный тренд по снижению показателей аварийности.

До 2020 года ФСК ЕЭС вложит в развитие электросетевого комплекса региона, в том числе для усиления надежности, – не менее 37 млрд рублей, непосредственно в 2018 году – не менее 14 млрд рублей. До конца текущего года на Дальнем Востоке будет введено в эксплуатацию порядка 800 МВА трансформаторной мощности и 1 тыс. км линий электропередачи.

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