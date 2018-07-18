Филиал "Тулэнерго" предлагает интерактивные сервисы для подачи заявки на техприсоединение

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" напоминает о возможности использования интерактивного сервиса "Личный кабинет" на корпоративном сайте при оформлении заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей.

После несложной процедуры регистрации на сайте ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по адресу http://www.mrsk-cp.ru/ потребители смогут подать заявку через "Личный кабинет". Кроме того, сервис предлагает воспользоваться другими видами услуг, в т.ч. такими, как консультация специалиста, подача обращения, сообщение о безучетном электропотреблении или хищении электроэнергии и др.

Напомним, что заявки на технологическое присоединение в "Личном кабинете" принимаются от:

∙ физических лиц по одному источнику электроснабжения – до 15 кВт (включительно);

∙ юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств – до 150 кВт (включительно);

∙ физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на временное присоединение передвижных объектов по одному источнику электроснабжения – до 150 кВт (включительно);

∙ физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на временное присоединение (при наличии договора на техприсоединение с сетевой организацией) по одному источнику электроснабжения.

Консультации и ответы по всем вопросам технологического присоединения к электрическим сетям потребители могут получить в Контакт-центре ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный) и у сотрудников Офиса по обслуживанию потребителей филиала "Тулэнерго" в городе Туле, ул. Тимирязева, д. 99 при личном посещении или по телефону (4872) 73-04-30.

Кроме того, подать заявку на присоединение к сетям можно на портале электросетевых услуг ПАО "Россети" https://портал-тп.рф.