На Дальнем Востоке построят более 700 километров линий электропередач

Около 730 километров линий электропередачи и 640 МВт трансформаторной мощности планируется сдать в эксплуатацию на Дальнем Востоке до конца года, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Глава Минэнерго в пятницу проводит в Хабаровске совещание по готовности объектов энергетики ДФО к предстоящему отопительному сезону, где обсуждают стадию готовности регионов и существующие проблемы.

Открывая совещание, министр отметил, что подобные встречи пройдут во всех округах РФ.

"С начала года в ДФО для повышения надежности электроснабжения введено в эксплуатацию 225 МВт ампер трансформаторной мощности и порядка 90 километров линий электропередачи. До конца года планируется еще порядка 730 километров линий электропередач и 640 МВт трансформаторной мощности. По объектам генерации до конца года планируется ввод трех газотурбинных установок на Восточной ТЭЦ во Владивостоке", — рассказал Новак.

Он отметил, что особенностью энергетики Дальнего Востока является ее раздробленность на изолированные энергосистемы, которые имеют индивидуальный режим работы. "От уровня развития электросетевого комплекса, генерирующего комплекса, инфраструктуры напрямую зависит надежность энергоснабжения экономики, инвестиционной активности, перспективы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — сказал министр.

По его словам, надежная работа объектов энергетики в осенне-зимний период — приоритет для энергокомпаний и министерства энергетики. "Для нас надежная работа энергетики во время зимы — это приоритет. Наша задача — подготовиться к ней", — заявил Новак.

РИА Новости