На Уральском турбинном заводе приступили к модернизации роторов для ТЭЦ Бийска

Модернизация роторов высокого и среднего давления турбины Т-110/120-130-5 будет выполнена Уральским турбинным заводом (холдинг РОТЕК) в сжатые сроки. В августе заказчику - Бийской ТЭЦ (Сибирская генерирующая компания) - будет отгружен ротор высокого давления, в сентябре – ротор среднего давления.

Реконструкция позволит значительно увеличить парковый ресурс эксплуатируемого оборудования (турбогенератор №8 был введен в эксплуатацию в 1989 году). За счёт применения современных разработок будут снижены удельные расходы топлива: если на сегодняшний день на выработку одного мегаватта электрической энергии станция тратит порядка 5 тонн пара/час, то после завершения всех мероприятий по реконструкции восьмой турбины эти затраты должны снизиться на 0,5 тонны пара/час.

В комплексе модернизация положительно отразится на технико-экономических показателях работы станции и обеспечит соответствие производственной базы Бийской ТЭЦ современным требованиям рынка электроэнергии.

Годом ранее Уральский турбинный завод выполнил реконструкцию "под ключ" турбины ПТ-60/65-12,8/1,27 для Бийской ТЭЦ. В результате мощность станции выросла на 10 МВт, что позволило крупнейшему энергопредприятию региона улучшить показатели по выработке тепла и электрической энергии.