"Ростелеком" расширил географию присутствия в Кузбассе

"Ростелеком" в Кузбассе в рамках программы по расширению и модернизации сетевой инфраструктуры с апреля по июнь 2018 года построил 72 километра волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Теперь еще четыре тысячи семей в городах и селах Кемеровской области смогут пользоваться услугами оператора по технологии "оптика в квартиру".

Скоростной интернет, интерактивное телевидение, IP-телефония, услуга "Умный дом" и другие сервисы оператора теперь доступны жителям частного сектора города Мариинск, проживающие на следующих улицах: Енисейская, Покрышкина, 40 лет Победы, Медведева, Коммунистическая, Энергетиков, Сосновая, Печенкина, Таежная, Юткина. В Тяжине телекоммуникации "Ростелекома" построены на улицах Чапаева и Победы, в Тисуле – на Весенней, Садовой, Калинина и Высоцкого.

В Междуреченске протяженность ВОЛС увеличилась на двенадцать с половиной километров, соответственно стало больше и потенциальных абонентов "Ростелекома". Доступ к услугам компании получили горожане, проживающие на улицах Коммунистической, Строителей, Юдина и Кузнецкой.

В селах Октябрьское, Шарап, Терентьевское и Большая Талда Прокопьевского района "Ростелеком" заменил медные сети на оптику. Теперь более 700 семей могут подключать интернет на более высоких скоростях, выбирать не только основные, но и дополнительные пакеты телеканалов интерактивного ТВ и защищать свой дом от несанкционированного вторжения с помощью услуги "Умный дом". А вот жителям поселка Каз Таштагольского района предстоит первое знакомство с сервисами и услугами "Ростелекома".

Константин Ярыгов, директор Кемеровского филиала ПАО "Ростелеком":

"Мы планомерно расширяем географию нашего присутствия в городах и селах Кемеровской области. Строя новые линии связи и модернизируя уже существующие, наша компания предоставляет возможность своим абонентам, как городским, так и сельским жителям, получать самые современные услуги, включая облачные".

